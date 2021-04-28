Нью-Йорк, США, , 08:06 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили защитник Брендан Смит и нападающие Алекси Лафренье и Мика Зибанеджад. У «Баффало» точным броском отметился форвард Сэм Райнхарт.

В настоящее время «Рейнджерс» занимают пятое место в Восточном дивизионе, на счету команды 58 очков. «Баффало» идёт на восьмом месте с 33 очками.

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