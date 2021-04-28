Ньюарк, США, , 07:48 — REGNUM «Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу над «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:4.

В составе «Нью-Джерси» шайбы забросили нападающие Нико Хишир, Павел Заха, Майлз Вуд, защитник Коннор Кэррик, белорусский нападающий Егор Шарангович и российский форвард Михаил Мальцев.

В составе «Филадельфии» точными бросками отметились нападающий Оскар Линдблом, Филипп Майерс, Клод Жиру и Шон Кутюрье.

В настоящее время «Нью-Джерси» занимает седьмое место в Восточном дивизионе, на счету команды 37 очков. «Филадельфия» идёт на шестом месте с 51 очком.

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