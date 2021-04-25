Москва, , 08:15 — REGNUM Отстыковка грузового корабля «Прогресс МС-14» от Международной космической станции назначена на 28 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Грузовой корабль «Прогресс МС-14» причалил к модулю «Звезда» МКС 25 апреля 2020 года. Конструкция кораблей этой серии не предусматривает их возвращение на Землю, поэтому после завершения миссии они уничтожаются в плотных слоях атмосферы.

Планируется, что «Прогресс МС-14» отделится от МКС 28 апреля 2021 года в 02:11 мск. Корабль проведёт на орбите ещё сутки, после чего двигательная установка будет включена на торможение. Большая часть конструкции корабля сгорит в плотных слоях атмосферы, несгораемые части будут уложены в специальном районе акватории Тихого океана.

Отмечается, что «Прогресс МС-14» проведёт на околоземной орбите рекордный срок — год и четыре дня. Предыдущий рекорд принадлежал кораблю «Прогресс М-17», который в 1993—1994 году использовался для доставки грузов на станцию «Мир» и провёл в космосе 337 суток.

Читайте ранее в этом сюжете: Запуск грузового корабля «Прогресс МС-17» к МКС перенесли на лето