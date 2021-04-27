Братислава, 27 апреля, 2021, 23:54 — ИА Регнум. Российская сторона возьмёт на экспертизу 600 доз вакцины от коронавируса «Спутник V», закупленной ранее Словакией. Об этом сообщило 27 апреля министерство здравоохранения республики.

Дарья Драй ИА REGNUM Коробки вакцины Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V)

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"Россия возьмёт на один месяц для собственного контроля 600 доз из первой партии вакцины «Спутник V», поступившей в Словакию 1 марта. Окончательное решение о её применении в Словакии будет принято после проведения данного контроля», — говорится в сообщении.

Напомним, в начале апреля Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обратился к правительству Словакии с просьбой вернуть партию вакцины от коронавируса «Спутник V» в связи с многочисленными нарушениями контракта и организованной в стране «кампанией по дезинформации» вокруг российского препарата.

В РФПИ назвали «фейковой новостью» заявление словацкого Государственного института контроля за лекарственными средствами (SIDC) о том, что доставленная в ресупублику партия «Спутник V» якобы не имеет тех же характеристик, что и вакцина, описанная в научном журнале The Lancet.

По заявлению российской стороны, словацкий регулятор также «совершил саботаж и в нарушение контракта отправил «Спутник V» на испытания в лабораторию, не входящую в сеть официальных лабораторий ЕС по контролю за лекарствами».

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