Брюссель, 27 апреля 2021, 23:44 — REGNUM Европейская биогазовая ассоциация (EBA) считает, что критерии, заложенные в Таксономию ЕС, поставят под угрозу использование биометана в транспортном секторе. Об этом пишет информационный портал Energy Global 27 апреля 2021 года.
В настоящее время США, ЕС и Китай приняли стратегии низкоуглеродного развития, концентрирующие свои усилия на технологиях сокращения выбросов метана, объявленного в 84 раза более парниковым, чем СО2. Что это означает с экономической точки зрения? Если принять величину углеродного налога в $30 за выброс тонны эквивалента СО2, то за выброс тонны метана следует заплатить налог $30×84 = $2520. Однако дело в том, что полученные и ожидаемые сверхдоходы от проектов по сокращению выбросов метана являются мошенничеством, так как построены на фальсификации оценок времен жизни газов в атмосфере, специально увеличенных на несколько порядков (см. «Фальсификация и подлог! Переход на «зеленую» экономику не имеет оправдания»). Поэтому все споры о «зелёности» метановых технологий проходят по разряду «мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет», и ни имеют никакого отношения к снижению выбросов парниковых газов.
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Европейская биогазовая ассоциация (EBA) приветствует принятие Европейской комиссией Зеленой таксономии ЕС в качестве средства направления инвестиций в устойчивые отрасли по всему Евросоюзу. Решение маркировать производство биогаза методом анаэробного брожения (AD) как низкоуглеродный актив доказывает его ценный вклад в климатическую нейтральность, хотя выбранные критерии, по мнению ЕВА, не полностью соответствуют Директиве по возобновляемым источникам энергии (RED). Производство биогаза позволяет сократить выбросы парниковых газов в сельском хозяйстве и в управлении отходами, что подтверждается опубликованной в октябре прошлого года Стратегией по метану.
Со стороны ЕВА также подчеркивается серьёзная роль биогаза и биометана в обеспечении возобновляемыми источниками тепла и электроэнергии и признаётся необходимость интеграции «низкоуглеродных газов», включая биометан, в существующие сети поставки природного газа. Это дает положительные предпосылки инвесторам и операторам энергетической отрасли для дальнейшего использования биогаза и биометана в ближайшие годы.
Однако критерии, принятые Таксономией ЕС, поставят под угрозу использование биометана в транспортном секторе. Это касается таких видов транспорта, использующих биометан, как двухрежимные (электро-дизельные) поезда, прибрежные (каботажные) суда и, в некоторых случаях, грузовиков. Новые правила требуют измерения выбросов CO2 через выхлопную трубу и, следовательно, не учитывают климатические преимущества биометана (сжатого или сжиженного). На основе анализа жизненного цикла было определено, что BioCNG (сжатый биогаз) и BioLNG (сжиженный биогаз) могут сократить выбросы более чем на 100%. Транспортные средства могут использовать биометан местного производства, способствуя развитию экономики замкнутого цикла и создавая новые возможности для бизнеса и занятости для фермеров, агропромышленных предприятий, операторов по переработке отходов и местного населения. ЕВА обращает внимание на то, что это решение несовместимо с регламентом Таксономии (статьи 9 и 10), а также с общими целями Зеленого курса ЕС (достижение климатической нейтральности и движение к эффективной циркулярной экономике).
Доступность технологии и потребности рынка указывают на то, что биометан является лучшим доступным решением для декарбонизации различных видов транспорта. Выделение зеленых инвестиций только для транспортных средств с нулевым уровнем выбросов, в соответствии с подходом к измерению выбросов СО2 через выхлопную трубу, будет серьезно препятствовать расширению применения таких устойчивых решений, как биометан, в автомобильном и морском транспорте, а также на неэлектрифицированных участках железных дорог. Это также поставит под угрозу развитие парков транспортных средств с низким уровнем выбросов в районах с низкой плотностью населения, где применение электрических и водородных автомобилей не будет иметь смысла.
EBA заявляет, что Таксономия ЕС слишком жестко ограничивает использование возобновляемого газа в системах отопления зданий и не определяет высокоэффективные газовые приборы и гибридные тепловые насосы как устойчивые активы. Тем не менее, инвестиции в газовые и гибридные отопительные приборы могут быть выгодны для энергосистемы и потребителей энергии. С одной стороны, такие приборы обеспечивают гибкость и надежность поставок тепла, с другой — они подходят для разных типов зданий и климатических зон, оставаясь доступными для всех.
EBA призывает к большей прозрачности при разработке следующих положений Таксономии ЕС и Платформы устойчивого финансирования, которая, как ожидается, будет принята к концу 2021 года. Эти новые положения также будет иметь решающее значение для сектора биогаза и биометана, поскольку они будут сосредоточены на четырех других экологических целях, включая переход к экономике замкнутого цикла. До этого момента научные исследования, используемые при оценке и для обоснования критериев и пороговых значений каждого вида источника энергии, должны быть доступны для консультации с представителями всех отраслей.
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