Брюссель, , 23:44 — REGNUM Европейская биогазовая ассоциация (EBA) считает, что критерии, заложенные в Таксономию ЕС, поставят под угрозу использование биометана в транспортном секторе. Об этом пишет информационный портал Energy Global 27 апреля 2021 года.

В настоящее время США, ЕС и Китай приняли стратегии низкоуглеродного развития, концентрирующие свои усилия на технологиях сокращения выбросов метана, объявленного в 84 раза более парниковым, чем СО 2 . Что это означает с экономической точки зрения? Если принять величину углеродного налога в $30 за выброс тонны эквивалента СО 2 , то за выброс тонны метана следует заплатить налог $30×84 = $2520. Однако дело в том, что полученные и ожидаемые сверхдоходы от проектов по сокращению выбросов метана являются мошенничеством, так как построены на фальсификации оценок времен жизни газов в атмосфере, специально увеличенных на несколько порядков (см. «Фальсификация и подлог! Переход на «зеленую» экономику не имеет оправдания»). Поэтому все споры о «зелёности» метановых технологий проходят по разряду «мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет», и ни имеют никакого отношения к снижению выбросов парниковых газов.

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Европейская биогазовая ассоциация (EBA) приветствует принятие Европейской комиссией Зеленой таксономии ЕС в качестве средства направления инвестиций в устойчивые отрасли по всему Евросоюзу. Решение маркировать производство биогаза методом анаэробного брожения (AD) как низкоуглеродный актив доказывает его ценный вклад в климатическую нейтральность, хотя выбранные критерии, по мнению ЕВА, не полностью соответствуют Директиве по возобновляемым источникам энергии (RED). Производство биогаза позволяет сократить выбросы парниковых газов в сельском хозяйстве и в управлении отходами, что подтверждается опубликованной в октябре прошлого года Стратегией по метану.

Со стороны ЕВА также подчеркивается серьёзная роль биогаза и биометана в обеспечении возобновляемыми источниками тепла и электроэнергии и признаётся необходимость интеграции «низкоуглеродных газов», включая биометан, в существующие сети поставки природного газа. Это дает положительные предпосылки инвесторам и операторам энергетической отрасли для дальнейшего использования биогаза и биометана в ближайшие годы.

Однако критерии, принятые Таксономией ЕС, поставят под угрозу использование биометана в транспортном секторе. Это касается таких видов транспорта, использующих биометан, как двухрежимные (электро-дизельные) поезда, прибрежные (каботажные) суда и, в некоторых случаях, грузовиков. Новые правила требуют измерения выбросов CO 2 через выхлопную трубу и, следовательно, не учитывают климатические преимущества биометана (сжатого или сжиженного). На основе анализа жизненного цикла было определено, что BioCNG (сжатый биогаз) и BioLNG (сжиженный биогаз) могут сократить выбросы более чем на 100%. Транспортные средства могут использовать биометан местного производства, способствуя развитию экономики замкнутого цикла и создавая новые возможности для бизнеса и занятости для фермеров, агропромышленных предприятий, операторов по переработке отходов и местного населения. ЕВА обращает внимание на то, что это решение несовместимо с регламентом Таксономии (статьи 9 и 10), а также с общими целями Зеленого курса ЕС (достижение климатической нейтральности и движение к эффективной циркулярной экономике).

Доступность технологии и потребности рынка указывают на то, что биометан является лучшим доступным решением для декарбонизации различных видов транспорта. Выделение зеленых инвестиций только для транспортных средств с нулевым уровнем выбросов, в соответствии с подходом к измерению выбросов СО 2 через выхлопную трубу, будет серьезно препятствовать расширению применения таких устойчивых решений, как биометан, в автомобильном и морском транспорте, а также на неэлектрифицированных участках железных дорог. Это также поставит под угрозу развитие парков транспортных средств с низким уровнем выбросов в районах с низкой плотностью населения, где применение электрических и водородных автомобилей не будет иметь смысла.

EBA заявляет, что Таксономия ЕС слишком жестко ограничивает использование возобновляемого газа в системах отопления зданий и не определяет высокоэффективные газовые приборы и гибридные тепловые насосы как устойчивые активы. Тем не менее, инвестиции в газовые и гибридные отопительные приборы могут быть выгодны для энергосистемы и потребителей энергии. С одной стороны, такие приборы обеспечивают гибкость и надежность поставок тепла, с другой — они подходят для разных типов зданий и климатических зон, оставаясь доступными для всех.

EBA призывает к большей прозрачности при разработке следующих положений Таксономии ЕС и Платформы устойчивого финансирования, которая, как ожидается, будет принята к концу 2021 года. Эти новые положения также будет иметь решающее значение для сектора биогаза и биометана, поскольку они будут сосредоточены на четырех других экологических целях, включая переход к экономике замкнутого цикла. До этого момента научные исследования, используемые при оценке и для обоснования критериев и пороговых значений каждого вида источника энергии, должны быть доступны для консультации с представителями всех отраслей.

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