Луганск, 27 апреля, 2021, 22:59 — ИА Регнум. Украинские боевики совершили 219 огневых провокаций на линии соприкосновения в Донбассе, сообщает 27 апреля Народная милиция ЛНР.

U.S. Army Europe Images ВСУ

Следите за развитием событий в трансляции: «Новое обострение в Донбассе: начало конца Украины? — все новости»

За этот период в результате атак ВСУ в Донбассе было повреждено семь гражданских объектов, четверо мирных жителей были ранены и двое — погибли.

О общей сложности ВСУ допустили на линии соприкосновения с республиками Донбасса 251 нарушение дополнительных мер по усилению и контролю действующего режима прекращения огня.