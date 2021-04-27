Санкт-Петербург, 27 апреля, 2021, 21:29 — ИА Регнум. Власти Петербурга заявили о замедлении темпов массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции в последние две недели, хотя в городе создан достаточный запас вакцины. Это может привести к новому подъему заболеваемости COVID-19.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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Так, с 12 по 18 апреля было привито первой дозой вакцины 43 259 человек, а с 19 по 25 апреля — 38 750 человек, что на 10,4% меньше.

«Спад второй волны эпидемии продолжается, но медленно и нестабильно. Для полной победы над эпидемией и снятия всех противоэпидемических ограничений необходима массовая вакцинация против COVID-19. Город обеспечен достаточным количеством вакцины. Организована вся необходимая инфраструктура. Прививка доступна, безопасна, бесплатна», — говорится в опубликованных 27 апреля материалах Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Специалисты в очередной раз призывают жителей Петербурга своевременно пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.

По состоянию на 27 апреля в Петербурге вакцинировано 544 646 человек. Из них 401 427 человек полностью завершили цикл вакцинации. За предыдущие сутки первично привито 6088 человек, вторично — 8487 человек. Запас вакцины в городе составляет 181 566 комплектов.