Лос-Анджелес, США, , 19:39 — REGNUM Принц Гарри и Меган Маркл примут участие в благотворительном концерте, организованном движением Global Citizen. Вырученные средства пойдут на борьбу с пандемией коронавируса в беднейших странах, сообщает 27 апреля Associated Press.

Супружеская пара появится 8 мая на стадионе SoFi Studium в Лос-Анджелесе, где пройдет концерт «Vax Live: The Concert to Reunite the World». Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис также примут участие в благотворительной акции. Помимо это зрители увидят президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и премьер-министра ХорватииАндрея Пленковича. Ведущей вечера станет Селена Гомез, к которой во время шоу присоединится Дженнифер Лопес.

Напомним, в 2020 году благотворительный концерт Global Citizen позволил собрать 7 миллиардов долларов, которые были направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией.