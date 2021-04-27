Санкт-Петербург, , 17:03 — REGNUM Президент России Владимир Путин передал Государственному Эрмитажу комплект церковной утвари, являющийся частью набора для совершения таинства евхаристии, принадлежавший великой княгине Марии Александровне, дочери Александра II. Об этом 27 апреля сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин подарил Эрмитажу комплект церковной утвари дочери Александра II kremlin.ru

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Серебряный комплект состоит из 16 предметов. В него входит блюдо для освящения хлебов и чаша для освящения воды, кропило, тарелочка для просфоры, дароносица, несколько крестов, подсвечники для жертвенника, кадило и многое другое.

Все эти предметы были изготовлены в 1877 году в Санкт-Петербурге по заказу императорского двора для использования в домовой церкви в резиденции Кларен-хаус (Лондон) великой княгиней — в замужестве — герцогиней Эдинбургской.

«Президент также обсудил с генеральным директором государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским планы развития музея», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

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