Санкт-Петербург, 27 апреля, 2021, 17:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин передал Государственному Эрмитажу комплект церковной утвари, являющийся частью набора для совершения таинства евхаристии, принадлежавший великой княгине Марии Александровне, дочери Александра II. Об этом 27 апреля сообщили в пресс-службе Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский

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Серебряный комплект состоит из 16 предметов. В него входит блюдо для освящения хлебов и чаша для освящения воды, кропило, тарелочка для просфоры, дароносица, несколько крестов, подсвечники для жертвенника, кадило и многое другое.

Все эти предметы были изготовлены в 1877 году в Санкт-Петербурге по заказу императорского двора для использования в домовой церкви в резиденции Кларен-хаус (Лондон) великой княгиней — в замужестве — герцогиней Эдинбургской.

«Президент также обсудил с генеральным директором государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским планы развития музея», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.