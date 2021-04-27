Санкт-Петербург, , 14:55 — REGNUM Обновление российской власти возможно лишь в результате прямого и независимого волеизъявления граждан на выборах. Об этом 27 апреля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей Российской Федерации.

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«Обновление российской власти может быть обеспечено только прямым, независимым волеизъявлением граждан нашей страны. Только они вправе решать, кто достоин представлять их интересы, разрабатывать и принимать законы, по которым живёт наша страна», — заявил Путин.

«Полагаю, что накал избирательной кампании, политическое соперничество не нарушат ритм текущей законотворческой работы, не собьют её темпа, и не отразятся на качестве выполнения планов как в Государственной думе, так и в законодательных собраниях Российской Федерации», — указал он.