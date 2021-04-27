Санкт-Петербург, , 14:49 — REGNUM Президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании призвал соблюдать политическую этику и закон, избегать пустословия и популизма на предстоящих осенью 2021 года выборах в Госдуму.

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По словам главы государства, если обещать невозможное, то это значит «порождать ожидания, которым не суждено быть сбывшимися, обманывать людей и сеять недоверие ко всей политической системе».

Владимир Путин «Пожалуйста, не впадайте в ту ситуацию, с которой страна столкнулась в 90-е годы, будьте ответственными по отношению к людям, честными».

Путин попросил собравшихся вести конкурентную борьбу, уважая всех своих оппонентов. Честно, прозрачно и в строгом соответствии с нормами закона и политической этики, резюмировал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин на заседании Совета законодателей Российской Федерации заявил, что выполнение задач, определённых посланием президента Федеральному собранию, сильно зависит от эффективности парламентского контроля.

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