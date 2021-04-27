Санкт-Петербург, , 14:47 — REGNUM России нельзя повторить опыт девяностых годов, когда в рамках избирательных кампаний часто давали ничем не подкреплённые обещания. Об этом 27 апреля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей Российской Федерации.

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«Не впадайте в ту ситуацию, с которой страна столкнулась в 90-е годы. Будьте ответственны по отношению к людям, честными», — заявил Путин.

«Уверен, что общественно ответственные политические силы никому не позволят действовать подобным образом, а граждане России смогут сделать свой выбор осознанно, в том числе и без услужливых и зачастую опасных, несущих раздор в обществе подсказок извне», — указал он.

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