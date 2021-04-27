Санкт-Петербург, , 14:44 — REGNUM В ходе избирательной кампании перед выборами в Госдуму политикам следует воздержаться от ничем не обеспеченного популизма. следует воздержаться Об этом 27 апреля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей Российской Федерации.

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«Избегать пустословие и дешёвого, ничем не обеспеченного популизма — вы знаете, насколько это вредно. Вот мы говорим с вами, говорим: надо избегать популизма. Но в практике, к сожалению, это продолжается. И, ксожалению, мы забываем негативную практику прошлых лет, в том числе и начала 90-х годов», — заявил Путин.

«Обещали всё что ни попадя, всё подряд, только бы заручиться поддержкой избирателя! Результат — до сих пор не можем расхлебаться с некоторыми вопросами. Если обещать невозможное — это что означает? Это порождать ожидания, которым не суждено быть сбывшимися. Обманывать людей. Сеять недоверие к политической системе страны. Раскачивать её изнутри», — указал он.