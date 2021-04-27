Санкт-Петербург, 27 апреля, 2021, 14:44 — ИА Регнум. В ходе избирательной кампании перед выборами в Госдуму политикам следует воздержаться от ничем не обеспеченного популизма. следует воздержаться Об этом 27 апреля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей Российской Федерации.

Цитата из видео на YouTube Исабель Диас Аюсо

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"Избегать пустословие и дешёвого, ничем не обеспеченного популизма — вы знаете, насколько это вредно. Вот мы говорим с вами, говорим: надо избегать популизма. Но в практике, к сожалению, это продолжается. И, ксожалению, мы забываем негативную практику прошлых лет, в том числе и начала 90-х годов», — заявил Путин.

«Обещали всё что ни попадя, всё подряд, только бы заручиться поддержкой избирателя! Результат — до сих пор не можем расхлебаться с некоторыми вопросами. Если обещать невозможное — это что означает? Это порождать ожидания, которым не суждено быть сбывшимися. Обманывать людей. Сеять недоверие к политической системе страны. Раскачивать её изнутри», — указал он.