Санкт-Петербург, , 14:38 — REGNUM Предвыборные кампании в России должны пройти в строгом соответствии с нормами закона и политической этики. Об этом 27 апреля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей Российской Федерации.

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«Многие из вас и ваших коллег, действующих депутатов разных уровней, планируют принять участие в предвыборной кампании. Прошу вести конкурентную борьбу, уважая всех своих оппонентов. Честно, прозрачно и в строгом соответствии с нормами закона и политической этики. Россия здесь должна показывать хороший пример другим странам», — заявил Путин.