Санкт-Петербург, 27 апреля, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Предвыборные кампании в России должны пройти в строгом соответствии с нормами закона и политической этики. Об этом 27 апреля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей Российской Федерации.

Чтение или политика (1821-1823) (Мадрид, Прадо)

Следите за развитием событий в трансляции: «Совет законодателей и врачи: рабочая поездка президента РФ в Петербург»

"Многие из вас и ваших коллег, действующих депутатов разных уровней, планируют принять участие в предвыборной кампании. Прошу вести конкурентную борьбу, уважая всех своих оппонентов. Честно, прозрачно и в строгом соответствии с нормами закона и политической этики. Россия здесь должна показывать хороший пример другим странам», — заявил Путин.