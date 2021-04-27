Новосибирск, , 13:53 — REGNUM Приглашённым на парад Победы в Новосибирске зрителям потребуются справки о прохождении вакцинации от коронавируса. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщил мэр города Анатолий Локоть.

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Он уточнил, что справки обязательны тем, кто во время парада будет находиться со стороны памятника Ленину. Для других же зрителей обязательно наличие маски.

Напомним, что ранее в мэрии Новосибирска сообщили, что наблюдать за парадом Победы с трибун смогут только ветераны и их сопровождающие, горожанам же рекомендовали смотреть парад дома с экранов телевизоров, в социальных сетях и на сайтах СМИ.

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