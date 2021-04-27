Москва, , 13:52 — REGNUM Президент России Владимир Путин сегодня, 27 апреля, посетит в Санкт-Петербурге Государственный Эрмитаж и передаст музею уникальную церковную утварь, созданную по заказу императора Александра II. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков «Сегодня также Путин заедет в Питере в Эрмитаж. Он передаст Эрмитажу церковную утварь, которая в свое время принадлежала императору Александру II».

По его словам, церковная утварь принадлежала дочери императора, княжне Марии Александровне. Она была выдана замуж за английского принца Альфреда, герцога Эдинбургского. На территории дома, где они жили, была построена православная церковь, именно туда и была заказана эта утварь, уточнил Песков.

Следите за развитием событий в трансляции: «Совет законодателей и врачи: рабочая поездка президента РФ в Петербург»

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин 27 и 28 апреля проведет в Санкт-Петербурге встречу с членами Совета законодателей при Федеральном собрании по итогам заседания. Участники заседания, а среди которых спикеры Совфеда и Госдумы, вице-премьеры, федеральные и региональные парламентарии, обсудят задачи по реализации послания главы государства