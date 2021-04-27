Санкт-Петербург, , 13:32 — REGNUM Поликлиникам тех регионов, которые будут особенно востребованы у российских туристов на майские праздники и в сезон летних отпусков, могут выделить дополнительное финансирование. О таком предложении 27 апреля на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании РФ в Санкт-Петербурга сообщила председатель Калининградской областной Думы, председатель комиссии Совета законодателей по вопросам социальной политики Марина Оргеева, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам Оргеевой, в эпоху пандемии, когда закрыты границы между странами, сотни тысяч российских туристов отправятся отдыхать из своих регионов в другие субъекты РФ. Это может создать дополнительную нагрузку на первичное звено здравоохранения — прежде всего, поликлиники.

«В курортный сезон, в том числе и на майские праздники, возрастёт нагрузка в тех субъектах, куда поедут россияне, нагрузка на первичное звено здравоохранения. Поэтому мы просили рассмотреть возможность дополнительного финансирования из федерального бюджета на укрепление сети учреждений первичного звена субъектов Российской Федерации со значительным потоком туристов», — пояснила Марина Оргеева.