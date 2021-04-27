Санкт-Петербург, 27 апреля, 2021, 13:03 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Санкт-Петербурге вновь увеличилось количество новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции — зарегистрировано 712 новых носителей, на шесть человек больше, чем днём ранее. Суточный рост этого показателя продолжается третий день подряд.

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Кроме того, вновь возросла суточная смертность от COVID-19: за 26 апреля зафиксировано 38 новых летальных исходов, что на один случай больше, чем сутками ранее, и лишь на один случай меньше максимальной суточной смертности в апреле.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 413 576 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 скончались 13 120 человек. Выздоровели 371 598 человек. За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 11 956 человек.

Для пациентов с COVID-19 и пневмониями в Санкт-Петербурге развернуто 5248 коек в городских и федеральных медицинских организациях.==