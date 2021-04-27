Москва, 27 апреля, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Примерное время достижения коллективного иммунитета от коронавируса в России — сентябрь 2021 года. Об этом в ходе заседания Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном собрании Российской Федерации заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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«Приблизительная дата достижения коллективного иммунитета в Российской Федерации — это сентябрь 2021 года. В разных субъектах по-разному», — сказала Голикова.

По её словам, всё будет зависеть «от интенсивности вакцинации».