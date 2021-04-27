Санкт-Петербург, 27 апреля, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Программа по возврату половины денежных средств за детский отдых будет реализована вовремя. Об этом в ходе заседания Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном собрании Российской Федерации заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Kremlin.ru Вице-премьер РФ Татьяна Голикова

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«Да, успеем [реализовать норму по возврату 50% стоимости детских путёвок в летние лагеря отдыха]. Вчера я проводила совещание с регионами по организации летнего отдыха детей», — сказала Голикова.

По её словам, программа должна стартовать с 20 мая.