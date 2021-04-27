Санкт-Петербург, , 12:22 — REGNUM На сегодняшний день комплекс мероприятий позволяет остановить циркулирование штаммов коронавируса. Об этом в ходе заседания Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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«Комплекс мероприятий позволяет приостановить и остановить циркулирование штаммов», — сказала Голикова.

По её словам, отечественные вакцинные препараты «эффективны и с британскими, и с южноафриканскими штаммами [коронавируса]».