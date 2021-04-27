Санкт-Петербург, 27 апреля 2021, 12:23 — REGNUM Предложение предусмотреть в национальном проекте «Жильё и городская среда» показатель обеспеченности инфраструктурой участков для многодетных семей прозвучало 27 апреля на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Председатель комиссии Совета законодателей по делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению, председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин отметил, что почти в каждом субъекте России принят закон о предоставлении бесплатных участков земли многодетным семьям. Однако не всегда эти наделы имеют инженерную инфраструктуру.
Участники Совета законодателей согласились с предложением.