Санкт-Петербург, , 12:23 — REGNUM Предложение предусмотреть в национальном проекте «Жильё и городская среда» показатель обеспеченности инфраструктурой участков для многодетных семей прозвучало 27 апреля на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Председатель комиссии Совета законодателей по делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению, председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин отметил, что почти в каждом субъекте России принят закон о предоставлении бесплатных участков земли многодетным семьям. Однако не всегда эти наделы имеют инженерную инфраструктуру.

«Поэтому есть предложение предусмотреть в национальном проекте «Жильё и городская среда» соответствующий показатель обеспеченности таких земельных участков соответствующей инфраструктурой. Это, на наш взгляд, также будет одним из факторов развития сельских территорий», — сказал Аркадий Фомин.

Участники Совета законодателей согласились с предложением.