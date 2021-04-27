Москва, , 12:17 — REGNUM Для встречи президента России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского необходимо прояснить много деталей, заявил 27 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, украинская сторона пока не предлагал конкретные площадки для возможной встречи лидеров двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеденский заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, и место проведения данной встречи не играет никакой роли. В то же время глава офиса президента Украины заявил, что Путина не намерены приглашать в Киев.

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