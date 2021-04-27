Москва, , 08:06 — REGNUM Заявление главы Украины Владимира Зеленского по поводу места их встречи с президентом России Владимиром Путиным назвал «странным» председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Об этом он написал 26 апреля в своем телеграм-канале.

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Парламентарий задался вопросом, почему украинский лидер не торопится приехать в Москву, если для него не важно, где проводить переговоры.

«Странные заявления Зеленского газете «Файненшл таймс»… Если место не имеет значения, то почему бы Зеленскому не приехать в Москву? Как раз место имеет большое значение» — считает Пушков.

Он также напомнил Зеленскому о необходимости участия в переговорах руководителей Донецкой и Луганской Народных Республик.

«Под Минскими соглашениями стоят подписи глав ДНР и ЛНР. Зеленский может и не хотеть с ними что-либо обсуждать, но без ДНР и ЛНР соглашения невыполнимы», — отметил сенатор.

Парламентарий также подчеркнул, что те страны, которые Украина стремится вовлечь переговорный процесс, не имеют для этого прав.

«В переговорах нечего делать ни США, ни Канаде, ни Британии. Этот остров и две заморских страны здесь вообще не при чем. В общем, пустое нереалистичное интервью», — добавил Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля Владимир Зеленский заявил, что дал главе своего офиса Андрею Ермаку подготовить встречу с Владимиром Путиным. Он отметил, что дата и место встречи пока не определены.

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