Санкт-Петербург, , 12:22 — REGNUM На ближайшем заседании Совета Федерации будут подготовлены предложения по концепции федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023—2024 годов. Об этом 27 апреля сообщил на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании РФ в Таврическом дворце Санкт-Петербурга первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Предложенные регионам новые инструменты развития — важная инициатива президента. Это инвестиции в будущее, это масштабные вложения в региональную инфраструктуру», — отметил Яцкин.

Он указал, что речь идет о конкретных больших проектах: Северный широтный ход (строящаяся железнодорожная магистраль в Ямало-Ненецком автономном округе, — прим. ред.) в интересах освоения Арктики, скоростная автомагистраль, связывающая Россию (продление трассы М-12 между Москвой и Казанью до Екатеринбурга, — прим. ред.), о строительстве метрополитена в крупных годах — Нижний Новгород, Челябинск, региональных дорог, обходов городов, развитии наземного городского общественного транспорта, модернизации ЖКХ, создании и модернизации объектов туристической индустрии.

«Всё то, что качественно меняет жизнь наших людей. Весь комплекс вопросов развития территорий в фокусе нашего внимания. Возможно, понадобятся изменения в федеральных законах. Готовы максимально оперативно отреагировать на соответствующие инициативы регионов», — резюмировал Андрей Яцкин.

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