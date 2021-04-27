Санкт-Петербург, , 12:18 — REGNUM Увеличить расчётную площадь жилого помещения для расчёта субсидий муниципальным образованиям по программе «Комплексного развития сельских территорий» предложил 27 апреля на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании председатель комиссии Совета законодателей по делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению, председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Субсидии будут предоставлять муниципальным образованиям на строительство жилья в сельской местности с целью дальнейшего его предоставления по договору социального найма.

«Наше предложение — увеличить расчётную площадь жилого помещения для расчёта субсидий. Предлагается установить её: 80 кв. м для одиноких граждан или семье из двух человек, 90 кв. м на семью из трёх человек, 120 кв. м на семью из четырёх-шести человек и по 18 кв. м на каждого члена семьи при численности семьи семь и более человек», — предложил Аркадий Фомин.

Предложение получило поддержку участников заседания Совета законодателей.