Санкт-Петербург, 27 апреля, 2021, 12:01 — ИА Регнум. На сегодняшний день в России привились двумя компонентами вакцины от COVID-19 7,7 млн жителей. Об этом в ходе заседания Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном собрании Российской Федерации заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о прививках от коронавируса.

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»Вакцинировано 12,1 млн человек первым компонентом и 7,7 млн двумя компонентами», — сказала Голикова.

Ранее в Минздраве РФ пообещали публиковать данные по вакцинированным от COVID-19.