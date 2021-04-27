Санкт-Петербург, , 12:04 — REGNUM Распространить действие инфраструктурных кредитов на строительство объектов детского отдыха предложил 27 апреля на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании председатель комиссии Совета законодателей по делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению, председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Совет законодателей и врачи: рабочая поездка президента РФ в Петербург»

Политик отметил, что у многих регионов есть огромный рекреационный потенциал. Его можно использовать и для развития сети объектов детского отдыха, в том числе на основе кластерной системы: когда возводиться единый энергоблок и вся жизнеобеспечивающая инфраструктура.

«Наше предложение — наряду с туристическими объектами распространить действие инфраструктурных кредитов на строительство детского отдыха для оздоровления. Что будет соответствовать поставленным в послании президента РФ задачам — служить инвестициями в создание новых рабочих мест, росту благосостояния граждан и развитию будущего наших детей», — предложил Аркадий Фомин.

Участники заседания Совет законодателей поддержали предложение председателя Рязанской областной думы.