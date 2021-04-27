Санкт-Петербург, , 12:06 — REGNUM Все решения по посланию президента Российской Федерации Владимира Путина будут приняты до конца весенней сессии. Об этом 27 апреля сообщил на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании РФ в Таврическом дворце Санкт-Петербурга первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Яцкин отметил, что законодатели консолидируют свои усилия, поскольку «у нас одна общая повестка», и необходимые решения будут приняты еще до окончания весенней сессии.

«Совет Федерации приступил к реализации предусмотренных посланием мер максимально оперативно. Буквально на следующий день план по реализации послания уже подготовлен Советом Федерации, утвержден его председателем. Туда вошли более ста мероприятий», — отметил Яцкин.

Предложения комитетов Совфеда касаются всего спектра задач, поставленных президентом. Особое внимание уделено социальной сфере, народосбережению, экономическому, инфраструктурному развитию регионов, а также экологической повестке.

«Осознаём, что для реализации поставленных в послании масштабных целей необходимо предусмотреть достаточные для этого средства в федеральном бюджете. Работать придется в оперативном режиме. Все предложения бюджету этого года сформируем оперативно и представим их на рассмотрение палатам Федерального собрания, в том числе, в части выделения инфраструктурных кредитов регионам. Напомню, это почти полтриллиона рублей», — сказал Андрей Яцкин.

Он также указал, что, по данным Минфина РФ, расходы только на социальные инициативы, сформулированные в послании президента 2021 года, составят более 400 млрд рублей.

«Источники определены. Главное, чтобы каждый рубль был потрачен с максимальной эффективностью. Будем осуществлять за этим парламентский контроль», — резюмировал первый вице-спикер Совета Федерации.