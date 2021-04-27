Москва, 27 апреля, 2021, 11:39 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 8053 носителя коронавируса, сообщили 27 апреля в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Russian.news.cn Люди в масках.

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Новые случаи заражения выявили в 83 регионах России. Больше всего их в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Ростовской и Самарской областях. В 12,9% случаев у носителей вируса отсутствовали клинические проявления болезни.

За сутки от коронавирусной инфекции умерли 392 человека, выздоровели 8039 ковид-пациентов.

Всего с начала пандемии в России, как рассказали в оперштабе, выявили 4 779 425 случаев заражения SARS-CoV-2.