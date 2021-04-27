Санкт-Петербург, , 11:42 — REGNUM Правительство Российской Федерации должно обеспечить равное и справедливое отношение ко всем регионам России при использовании тех инструментов финансовой поддержки, о которых в своем послании Федеральному собранию говорил президент Владимир Путин. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе заседания Совета законодателей в Петербурге.

Следите за развитием событий в трансляции: «Совет законодателей и врачи: рабочая поездка президента РФ в Петербург»

Она поддержала выступление главы Госсовета Татарии Фарида Мухаметшина, который поднял вопрос о выработке эффективного механизма обсуждения с регионами порядка реализации послания президента.

«Чтобы были некие общие правила, чтобы были некие общие методики, и все регионы имели равный доступ к тем ресурсам, о которых президент сказал, к финансированию и так далее. Здесь координирующая роль правительства — чтобы были общие правила», — подчеркнула Матвиенко.

«Сейчас время действовать, нельзя стоять на месте, надо шевелиться. А правительство должно обеспечить равное отношение ко всем субъектам Федерации. Мы единая Федерация. Совет Федерации будет внимательно следить, чтобы регионы не были обижены, чтобы было всё по справедливости», — пообещала глава верхней палаты Федерального Собрания.

«А Татарстан — молодец», — добавила Матвиенко.

Читайте ранее в этом сюжете: В Татарии требуют механизма работы по посланию Путина с регионами