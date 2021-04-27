Санкт-Петербург, , 10:54 — REGNUM Для улучшения демографической ситуации в регионах России необходимо повысить качество медицинского обслуживания, устранить нехватку медицинских работников, врачей, решить другие проблемы первичного звена, заявила 27 апреля председатель Совета федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании РФ в Таврическом дворце Санкт-Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Нехватка медицинских работников, врачей — проблема проблем. Недостаточно первичного звена — поликлиник, несоответствие современным стандартам оказания медицинской помощи», — указала спикер.

Валентина Матвиенко отметила, что избавление от этих «давних нарывов», прежде всего, ложится на плечи регионов.

«Здесь надо не латать впопыхах дыры, чтобы отчитаться, а провести подробный, системный анализ и приступить к последовательному решению накопившихся проблем, особенно что касается первичного звена», — подчеркнула Матвиенко.

Спикер также напомнила, что с 1 января началась реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения. Параметры софинансирования регионам утверждены правительством.

«Мне кажется, здесь есть место для парламентского контроля, чтобы следить, контролировать, действительно создать эффективную систему первичного звена», — подытожила председатель Совфеда.

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