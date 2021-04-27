Москва, , 10:48 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин надеется, что очередной Совет законодателей пройдет в участие зарубежных делегаций, передает корреспондент ИА REGNUM 27 апреля.

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«Надеюсь, что будущий наш Совет законодателей пройдет при стечении зарубежных гостей, которые могут взять и обогатиться тем опытом, который в России есть. Они делят наши недра, но одно не хотят понять, что эти недра раньше никому не были нужны», — отметил Володин.

Месторождения и территории осваивали наши деды, прадеды, жертвуя собой, говорит парламентарий.

«А они приходят просто на готовенькое и как правило отнимают это у тех народов, которые раньше жили, — если говорить о США и других демократиях типа Британской. Колониалисты самые настоящие. Нам не грех сегодня и об этом поговорить, мы не должны забывать свою историю, потому что Россия находится в состоянии вызовов, преодолевая их мы становимся сильнее», — отметил спикер Госдумы.