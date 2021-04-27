Санкт-Петербург, , 10:43 — REGNUM Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета законодателей заявила о важности процесса избавления от архаичных норм и отказа от избыточных контрольных проверок, на необходимость которого в своем послании указал президент России Владимир Путин.

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Как передает корреспондент ИА REGNUM, Матвиенко подчеркнула, что это касается депутатов законодательных органов власти всех уровней.

«У нас такие накопились завалы за десятилетия, что надо форсировать эту работу, — сказала Матвиенко. — Думаю, что в этом плане регионы могут показывать даже большую подвижность, чем федеральный центр. Призываю вас, коллеги, идти на шаг впереди, оперативно отменять на региональном уровне… Столько наворочено, что есть, что разгребать. Нужно отменять излишние барьеры, на которые обращает внимание бизнес в регионах, создавать условия для развития предпринимательства, привлечения инвестиций», — подчеркнула Матвиенко.

«Построить завод под ключ в России должно быть быстрее, значительно выгоднее и проще, чем в других регионах мира. И точка», — резюмировала Валентина Матвиенко.

Она привела свой губернаторский опыт, пояснив, что если бы шли по всем правилам, на постройку нового предприятия потребовалось ли 5−7 лет, но ни один инвестор не станет замораживать инвестиции на такой срок.

«С нарушениями правил строили два, два с половиной года. И получали разрешение на строительство в день ввода завода», — сказала Матвиенко. Она призвала, чтобы такие сроки стали максимальными — но уже по всем правилам.