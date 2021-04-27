Санкт-Петербург, , 10:37 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал региональные заксобрания оперативно обсудить пакет поправок, направленных на реализацию послания президента РФ Федеральному собранию, передает корреспондент ИА REGNUM 27 апреля.

Следите за развитием событий в трансляции: «Совет законодателей и врачи: рабочая поездка президента РФ в Петербург»

«Без регионов мы не сможем эффективно решить эту задачу, учитывая, что многие законопроекты являются совместного ведения. Нам важно, чтобы регионы высказали свою точку зрения», — отметил Володин в ходе заседания Совета законодателей.

Он напомнил, что накануне внесен ряд поправок о выплатах женщинам, которые только встают на учет по беременности, пособиях семьям, где один человек воспитывает ребенка, а также о стопроцентной оплате больничных. Инициативы находятся в профильных комитетах Госдумы.

«Просьба: вы приедете к себе, у вас должны быть эти законодательные инициативы, чтобы как можно быстрее высказать свою точку зрения. В этом случае мы сможем в мае принять законы во втором чтении и соответственно в третьем чтении», — отметил Володин.

Дальше законы поступят в Совфед, потом на подписание к президенту, а правительство должно будет выпустить подзаконные акты.

По его словам, в мае ко второму чтению от правительства нормативные акты уже должны быть представлены.

Работа должна быть выстроена так, что люди с 1 июля получили дополнительную поддержку.