Санкт-Петербург, , 10:47 — REGNUM Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала регионы сделать всё возможное для того чтобы, кривая численности населения России вышла на положительную траекторию. Об этом 27 апреля она заявила на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании РФ в Таврическом дворце Санкт-Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Спикер Совфеда указала, что в послании президента России Владимира Путина сбережение народа названо высшим национальным приоритетом. Валентина Матвиенко отметила, что этот вопрос каждый раз поднимается и обсуждается на Днях субъектов РФ в Совфеде: «Мы знаем, как трудно регионам преодолеть демографические тенденции».

«Но, коллеги, сдаваться или плыть по течению здесь мы просто не имеем права. Надо сделать всё для того чтобы кривая численности населения, однажды, все-таки, уверено повернула вверх, вышла на положительную траекторию. Для этого все силы надо бросить на формирование надежной, основанной на новых технологиях системы здравоохранения, повышение доступности и качества медицинского обслуживания», — указала Матвиенко.

Она также отметила, что это не всё, на что необходимо обратить особое внимание.

«Мы знаем, что демография это проблема многокомпонентная. В каждом регионе есть свои нюансы», — добавила она.

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