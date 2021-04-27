Берлин, 27 апреля, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель Volkswagen представил тизеры электрической модели ID.4 GTX. Изображения распространила пресс-служба автопроизводителя.

Пресс-служба Volkswagen Тизер электрической модели Volkswagen ID.4 GTX

На тизере можно увидеть светодиодные фары как у обычной модели Volkswagen ID.4, трёхмерные задние фонари, а также стильный бампер с воздухозаборниками и кожаный салон с красной прострочкой.

На данный момент о будущей новинке известно, что она использует комбинированное энергопотребление. Расход энергии варьируется от 18,1 до 19,8 кВт-ч на 100 км. Запас хода автопроизводитель не раскрывает, но известно, что он будет гораздо ниже, чем у стандартного ID.4. При этом авто получит лучшую производительность. Привод ID.4 GTX будет иметь 4×4.

До «сотни» модель сможет разогнаться за 6,2 с — на 2,3 с быстрее, чем актуальная версия ID.4. Официальная премьера ID.4 GTX для авторынка США состоится совсем скоро — 28 апреля.

Ранее компания Volkswagen представила обновлённый хетчбэк Polo. Автомобиль оснащён опцией IQ. DRIVE Travel Assist, которая объединяет адаптивный круиз-контроль и систему Lane Assist.

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