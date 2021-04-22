Вашингтон, , 10:14 — REGNUM Стоимость нового компактного кроссовера Volkswagen Taos в США составит 22 995 долларов (около 1,76 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Модель Taos позиционируется компанией в качестве преемника базового хэтчбека Golf в Соединенных Штатах. Новинка получит три комплектации — S, SE и SEL.

В качестве силового агрегата модель будет иметь четырехцилиндровый турбированный мотор с турбонаддувом рабочим объёмом 1,5 л и производительностью 158 «лошадей». Крутящий момент от мотора будет передаваться на передние колёса. За доплату покупатель может приобрести полноприводную версию 4Motion.

В салоне машины автопроизводитель установил комбинацию приборов Volkswagen Digital Cockpit. Среди полезных опций модели можно отметить сервис Car-Net с возможностями Wi-Fi, аудиосистему BeatsAudio, включающую в себя восемь динамиков и информационно-развлекательную систему MIB3 (в комплектации SE).

На авторынке США новинка появится в июне текущего года.

Ранее член совета директоров Volkswagen Клаус Зеллмер сообщил, что 28 апреля 2021 года автокомпания представит электрокар ID.4 GTX. В движение автомобиль приводят два электромотора. Их производительность пока не сообщается, но ожидается, что суммарная мощность силовой установки составит 306 л. с.

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