Нашвилл, США, , 09:16 — REGNUM «Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Нэшвилла» шайбы забросили российский нападающий Яков Тренин, а также форварды Микаэль Гранлунд, Ник Казинс и Эрик Хаула.

В составе «Флориды» точным броском отметился нападающий Сэм Беннетт.

В настоящее время «Нэшвилл» занимает четвёртое место в Центральном дивизионе, на счету команды 56 очков. «Флорида» идёт на втором месте с 67 очками.

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