Сент-Луис, США, , 09:12 — REGNUM «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе шайбы забросили российский нападающий Владимир Тарасенко, а также форварды Брэйден Шенн, Дэвид Перрон и Роберт Томас.

В составе «Колорадо» точным броском отметился нападающий Натан Маккиннон.

В настоящее время «Сент-Луис» занимает четвёртое место в Западном дивизионе, на счету команды 48 очков. «Колорадо» идёт на втором месте с 66 очками.

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