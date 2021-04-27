Сан-Хосе, США, , 09:07 — REGNUM «Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Аризоной Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:4.

Одну шайбу забросил российский форвард «Сан-Хосе» Александр Барабанов. Он проводил свой дебютный матч за «Шаркс» и забил свой первый гол в НХЛ. Эта шайба стала победной в матче. Ранее Барабанов играл в «Торонто» и в 13 матчах отметился одной голевой передачей.

Также в составе «Сан-Хосе» отличились Ноа Грегор, Брент Бёрнс, Логан Кутюр, Эрик Карлссон и Эвандер Кейн.

В составе «Аризоны» точными бросками отметились Майкл Бантинг, Клейтон Келлер и Джейкоб Чикран, оформивший дубль.

В настоящее время «Сан-Хосе» занимает шестое место в Западном дивизионе, на счету команды 43 очка. «Аризона» идёт на пятом месте с 47 очками.

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