Тампа, США, , 08:25 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Тампы» шайбы забросили нападающие Ондржей Палат, Мэтью Жозеф, Алекс Барре-Буле и Виктор Хедман.

В составе «Коламбуса» отличился российский форвард Михаил Григоренко и дубль оформил нападающий Эрик Робинсон.

В настоящее время «Тампа» занимает третье место в Центральном дивизионе, на счету команды 66 очков. «Коламбус» идёт на восьмом месте с 40 очками.

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