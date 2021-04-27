Екатеринбург, 27 апреля 2021, 09:02 — REGNUM Выступление рок-группы «Ногу свело!» в Екатеринбурге 9 мая не состоится. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Центр культуры «Урал» отменил закупку, согласно которой рок-коллектив должен был участвовать на концерте «Музыка Победы».
Перед горожанами в День Победы выступят Найк Борзов и группа «Серьга». Концерт начнётся 9 мая в 19:00 (время местное) на Октябрьской площади.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Уральский федеральный университет отказался проводить мероприятия, посвящённые годовщине Великой Победы 9 мая, из-за пандемии COVID-19.
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