Екатеринбург, , 08:50 — REGNUM В Уральском федеральном университете (УрФУ, Екатеринбург) не будут проводить торжественные мероприятия 9 мая 2021 года, посвящённые годовщине Великой Победы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза.

Соответствующее решение приняли в ректорате университета. «Массовые мероприятия 9 мая, включая парадное шествие, отменены», — сообщили в вузе.

До этого в УрФУ планировали провести в День Победы митинг с участием ветеранов и парадное шествие курсантов, возложить венки к памятникам, а также организовать выставку ретротехники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области перенесли шествие «Бессмертного полка» на 24 июня.

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