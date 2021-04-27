Москва, , 08:35 — REGNUM В России ко Дню Победы корабелы заложат шесть кораблей и подводных лодок, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли.

Так, в начале мая будут заложены два атомных подводных ракетных крейсера стратегического назначения проекта 955А «Борей-А», два корвета проекта 20 380 и две подводные лодки проекта 636.3.

На «Севмаше» заложат подводные крейсеры «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин», на «Адмиралтейских верфях» — субмарины «Можайск» и «Якутск».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов заявил, что Военно-морской флот России до конца нынешнего получит три атомные подводные лодки.

Также в текущем году на российских верфях будут заложены два ракетных подводных крейсера стратегического назначения «Князь Потёмкин» и «Дмитрий Донской».

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