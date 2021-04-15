Москва, , 16:29 — REGNUM Стратегическая атомная подводная лодка проекта 955А «Борей-А» «Князь Олег» в октябре 2021 года будет готова к передаче ВМФ России, сообщает 15 апреля газета «Известия» со ссылкой на гендиректора Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова.

Это будет пятая по счету субмарина проекта 955А «Борей-А» в составе Военно-Морского флота России.

Главным вооружением атомохода будет ракетный комплекс «Булава», а сама подлодка отличается от предшественников новыми радиоэлектронными средствами и сниженным уровнем шумности.

Как сообщало ИА REGNUM, атомная подлодка длиной 170 метров, способная погружаться на глубину до 450 метров, строится на военной верфи предприятия «Севмаш».

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