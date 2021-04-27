Санкт-Петербург, 27 апреля, 2021, 08:40 — ИА Регнум. В Петербурге начнут делать на дому прививки от коронавируса людям с инвалидностью и тем, кто по другим уважительным причинам самостоятельно не может добраться до пунктов вакцинации. Об этом сообщили в Межведомственном городском координационном совете по борьбе с эпидемией.

Дарья Драй ИА REGNUM Шприц с набранной дозой вакцины

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«Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербург согласовало проведение вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 на дому по социальным показаниям для инвалидов и маломобильных граждан», — говорится в опубликованных материалах Межведомственного совета.

Совет, а также городской комитет по здравоохранению призывают петербуржцев, не имеющих противопоказаний к вакцинации, обязательно привиться от коронавирусной инфекции. Специалисты напоминают о возникновении третьей волны эпидемии в ряде стран Европы и высокой вероятности нового роста заболеваемости в Санкт-Петербурге.

«Эпидемия продолжается, COVID-19 остается опасным заболеванием. Риск переболеть тяжелой формой инфекции несопоставимо превышает риски, связанные с вакцинацией», — подчеркивают медики, добавляя, что в Петербурге нет ни одного случая тяжелой реакции на вакцину или осложнений после прививки.

Напомним, в Петербурге уже вакцинировано 538 558 человек, что составляет 10% от численности населения региона. Из них 392 940 полностью завершили цикл вакцинации.